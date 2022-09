Québec solidaire n'envisage pas de fermer la Fonderie Horne si elle n'est pas en mesure de se conformer à la norme provinciale d'émission d'arsenic d'ici quatre ans, comme le souhaite le parti.

Questionné sur le sujet, son chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, de passage à Rouyn-Noranda, a tenu à rassurer les employés de l'usine si son parti venait à hériter des pouvoirs.

«Il faut être clair. Le pire scénario, en vertu du plan de Québec solidaire, c'est un ralentissement temporaire des activités. Si ça arrive, il n'aura aucune perte d'emploi et aucune perte de revenu pour les travailleurs et travailleuses. On sera là pour les aider. Même chose pour la Ville de Rouyn-Noranda. Je vous le dis. Je suis convaincu que ça n'arrivera pas. Glencore est une entreprise rentable. Elle a les moyens de respecter la norme québécoise.», réitère le porte-parole de QS.

Un gouvernement solidaire obligerait la Fonderie Horne à réduire de 100 à 15 ses émissions d'arsenic dans l'air de Rouyn-Noranda dès l'an prochain, avant d'atteindre la norme provinciale fixée à 3 lors de la dernière année de leur mandat.