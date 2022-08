Des groupes citoyens en Abitibi-Témiscamingue appellent à la mobilisation dans le dossier de la qualité de l'air.

Le Regroupement d'éducation populaire, la planète s'invite au parlement, Mères au front Rouyn-Noranda ainsi que le Comité ARET souhaitent que l'ensemble de la province manifeste pour le respect de la norme provinciale d'arsenic à Rouyn-Noranda, le 23 septembre.

Ces organisations n'adhèrent pas au plan d'action de la Fonderie Horne qui propose une réduction des émissions d'arsenic de 100 à 15 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) d'ici l'été 2027.

Elles aimeraient plutôt que Glencore, propriétaire de l'usine, abaisse ses émissions à 15 nanogrammes dès l'an prochain pour se conformer à la norme québécoise en 2027.

«Le 15 nanogrammes ne protégera pas contre le développement de cancers. Il va seulement protéger les plus vulnérables, les jeunes enfants et les grossesses. Le 15, c'est clairement nommé que c'est dans l'immédiat qu'il doit être atteint. Pour moi, cinq ans ce n'est pas rapide. C'est au niveau de la gestion des intrants. Ils doivent revoir leur plan d'affaires et accepter moins de résidus très contaminés, quitte à prendre une pause.», estime Émilie Robert, co-porte-parole de Mères au front Rouyn-Noranda.