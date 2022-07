Bonne nouvelle pour les Foreurs, alors que le gardien #1 semble en voie de revenir au jeu.

William Blackburn a subi une grave blessure le 3 décembre et n'a jamais rejoué par la suite.

Il n'a maintenant plus aucun symptôme de commotion cérébrale, et ce depuis des semaines.

Tout semble en poste pour un retour en force du cerbère qui jouera sa saison 19 ans.

Blackburn a une efficacité de .897 en carrière et devrait être parmi les bons gardiens de la LHJMQ la prochaine saison.

Le gardien Philippe Cloutier, lui aussi blessé en fin de saison l'an passé, est aussi à 100% et prêt pour sa saison 19 ans.

Par ailleurs, le vert et or prête Tristan Boileau aux Wildcats de Moncton pour le camp d'entraînement. S'il fait l'équipe, Val-d'Or aura une compensation.

Boileau avait été solide à Val-d'Or l'an passé, avec une fiche de 6-8, sauf qu'avec les deux vétérans en santé, en plus Frédéric Cousineau, Adam Rouleau et les deux repêchés le mois dernier, il n'y a plus de place devant le filet des Foreurs.