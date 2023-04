Mario Baril est maintenant entraîneur des gardiens de but à la retraire.

Après 44 ans dans le monde du hockey, le sympathique gaillard a choisi de ne pas renouveler son contrat chez les Foreurs de Val-d'Or de la LHJMQ.

Il reste attaché à l'organisation dans un rôle d'ambassadeur, mais pour ce qui est d'entraîner les portiers, c'est terminé.

La carrière de Mario Baril est remarquable. Il a aidé des centaines de gardiens à s'améliorer et gravir les échelons.

Il a gardé contact avec la plupart de ses protégés, incluant Martin Brodeur et Roberto Luongo. Les deux vedettes ont d'ailleurs mentionné son nom lors de leur intronisation au Temple de la renommée du hockey.

«Je garde plein de bons moments de ces rencontres incroyables à travers les années. C'est le fun de voir comment les jeunes sont rendus, s'ils ont famille et enfants. Je leur parle souvent, les gars me répondent avec la technologie, les textos et Facebook.»

- Mario Baril

Mario Baril aura toujours donné comme conseil aux jeunes hockeyeurs d'aller à l'école, puisque peu se rendent assez loin pour gagner leur vie avec le hockey et que, de toute façon, les carrières sont courtes.

Quant aux gardiens québécois, qui sont de moins en moins nombreux dans la Ligue nationale de hockey, Mario Baril a son hypothèse:

«Ça vient des niveaux inférieurs. Le coût de l'équipement, c'est très cher pour les parents. On change les jambières et les gants presque tous les ans. C'est pas évident pour faire une carrière même au hockey mineur. Aussi, il ne reste plus beaucoup d'entraîneurs de gardiens. Ça demande beaucoup de temps, il y a moins d'intéressés.»