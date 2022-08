Les Foreurs se sont inclinés samedi, dans un match hors concours.

Ils ont perdu 4-2 contre Sherbrooke, à la maison.

Nathan Drapeau et Justin Robidas ont marqué pour le vert et or.

Puis, à la date limite des transactions de l'été, les Foreurs ont échangé le gardien Philippe Cloutier et un choix de première ronde en 2024 à Québec, en retour de Mathys Fernandez.

C'est le fils de l'ancien gardien de la LNH Manny Fernandez et il est lui aussi gardien.

Le dg des Foreurs, Pascal Daoust :

«C'est le gardien avec le plus beau potentiel dans son groupe d'âge et qui l'a démontré match après match dans la dernière saison. C'est un gardien de premier plan. Il est athlétique, combatif et bien techniquement. Il vient d'un bel ADN avec son père qui a eu une belle carrière.»