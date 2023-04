L'entreprise de bois Forex vend son usine d'Amos.

L'acquéreur est Produits forestiers Arbec, une compagnie au siège social à Montréal.

C'est une entreprise qui produit des panneaux OSB, tout comme Forex à Amos.

Forex a d'importantes dettes et s'était placée sur la loi sur les arrangements avec ses créanciers plus tôt cette année.

Les prix du bois et des panneaux demeurent bas.

Forex emploie plus de 140 personnes à son usine d'Amos.

Les nouveaux propriétaires promettent de garder les emplois intacts.

«Nous on est à Amos pour continuer le travail et les améliorations. On veut optimiser l'usine. On acquiert pour regarder vers le futur et se développer dans le marché des panneaux OSB.»

- Serge Mercier, vice-président Finances et développement des affaires d'Arbec

Forex a été fondé en Abitibi-Témiscamingue en 1957.

Arbec dit détenir maintenant 5% de la production de panneaux OSB en Amérique du Nord.