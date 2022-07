La communauté de Palmarolle s'est unie pour venir en aide aux quatre familles touchées par un incendie lundi.

La population s'est tellement mobilisée que plus aucun don matériel n'est accepté, sauf des vêtements pour homme et des électroménagers. Les dons monétaires et en nourriture sont toujours les bienvenus.

Il y a tellement trop de dons que la municipalité organisera une vente de garage dont les profits seront remis à ces familles.

En solidarité, la Vache à Maillote remettra elle aussi l'ensemble de ses profits réalisés vendredi à son kiosque du marché public de Palmarolle aux sinistrés.

Une entreprise a également été frappée par cet incendie. Ainsi, un bureau de travail est recherché pour relocaliser le commerce. Toute la papeterie nécessaire à son fonctionnement est également sollicitée.