Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue procède à une importante nomination. François Côté agira à titre de directeur des études. Le mandat est de trois ans.

Il est détenteur d'une maîtrise en administration publique, d'une formation en informatique et d'un baccalauréat en mathématique. François Côté oeuvre dans le milieu collégial depuis plus de 30 ans maintenant.

Par le passé, il a occupé le poste de directeur par intérim au centre d'études collégiales de Montmagny. Il a déjà aussi occupé diverses fonctions de direction adjointe aux études pendant plus de 22 ans à Trois-Rivières.

François Côté est déjà bien au fait des enjeux régionaux. Dans les prochains mois, ses priorités seront de travailler sur la rétention des étudiants et d'assurer la mise en oeuvre et l'actualisation du plan de réussite et des projets qui en découlent.

Cette nomination a été entérinée par le conseil d'administration. Il entrera en poste officiellement mercredi.