Accusé d'agression sexuelle, le journaliste François Munger a remis sa démission à son employeur, MédiAT, média qu’il a lui-même fondé. Il en a fait l'annonce mardi dans une publication sur Facebook.

Cette déclaration survient au lendemain de nouvelles allégations d'inconduites sexuelles rendues publiques sur Facebook contre François Munger.

La présumée victime a indiqué avoir été touchée par le journaliste à trois reprises sans son consentement. François Munger et son avocat n'ont pas réagi directement à ces nouvelles allégations malgré les appels de Noovo Info.

Dans sa déclaration, Munger admet «ne pas avoir été à la hauteur et avoir eu des comportements déplacés, inappropriés et dérangeants dans les dernières années».

Il ajoute «avoir entamé un processus d'introspection, de compréhension et d'extériorisation auprès d'une spécialiste au printemps et avoir entrepris un processus thérapeutique plus complet auprès de professionnels».