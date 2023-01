La Sûreté du Québec a frappé contre le trafic d'armes et de stupéfiants en Abitibi-Témiscamingue.

Une opération contre le crime organisé a eu lieu dans deux résidences de Val-d'Or et une résidence dans le secteur de Rapide-Sept, à environ 60 kilomètres de Val-d'Or.

Au total, six perquisitions ont mené à l'arrestation de trois individus. Les policiers ont mis la main sur des armes prohibées, des armes à feu, des imitations d'armes et des engins explosifs.

Quant aux stupéfiants, plus de 5000 comprimés de méthamphétamine, du fentanyl, du cannabis illicite, plusieurs onces de cocaïne et d'autres types de drogues et substances ainsi que 12 000$ en argent canadien ont également été perquisitionnés.

Cette opération, qui découle d'informations du public, s'inscrit dans la stratégie CENTAURE dont le mandat est de faire pression sur le crime organisé et à lutter contre la violence armée en province.