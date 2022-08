Bénévole depuis plus de 30 ans à Val-d'Or, Gaston Noël est récompensé pour son implication.

Il reçoit des mains du député d'Abitibi-Est et ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, la Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés.

«Il est toujours soucieux de travailler au mieux-être de son voisinage et de son quartier. Malgré le rôle central qu’il joue dans de nombreuses causes, il demeure humble, prouvant ainsi qu’il s’engage pour une seule raison : rendre sa communauté plus forte, plus belle, plus vivante.», complimente Pierre Dufour.