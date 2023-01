La Ville de Val-d'Or continue de discuter avec la compagnie Norascon.

Cette dernière avait espoir de pouvoir exploiter une gravière dans le secteur de la Baie-Carrière, mais la Ville s'y est opposée, comme plusieurs citoyens du secteur.

Au final, c'est la MRC de la Vallée-de-l'Or et le gouvernement du Québec qui décideront, Val-d'Or n'ayant qu'un poids symbolique.

La mairesse, Céline Brindamour, soutient que le conseil municipal n'est pas contre le développement de projet économique, à certaines conditions.

«Ce serait bien de travailler avec la compagnie pour qu'elle fasse ça dans un autre endroit. On s'est dit que si on peut, on va trouver une autre solution. La MRC a des pourparlers avec Norascon, on va voir ce que ça va donner», a-t-elle dit.