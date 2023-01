Les Foreurs vont tenter de rebondir en jouant contre les coriaces Tigres à Victoriaville, ce soir (vendredi).

Le vert et or a été blanchi mercredi, une troisième soirée sans but en sept matchs depuis le départ de Justin Robidas et Alexandre Doucet.

C'est difficile offensivement pour quelques joueurs.

Zachaël Turgeon n'a pas trouvé le fond du filet à ses 30 derniers matchs.

Nathan Brisson, de son côté, n'a pas marqué en 37 matchs.

Ce ne sera pas évident contre Victoriaville, une des formations les plus chiches de toute la LHJMQ.

Demain, le vert et or est à Drummondville