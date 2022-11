La pile de scandales qui frappe de plein fouet Hockey Canada n'est pas trop ressentie en Abitibi-Témiscamingue.

À l'échelle canadienne, l'organisation est éclaboussée par des allégations d'inconduites sexuelles.

Ici, c'est le calme plat et le président de Hockey Abitibi-Témiscamingue, Christian Beaulé, explique que toute la structure est à son affaire :

«On en entend parler un peu dans les arénas, mais les gens font bien la distinction entre Hockey Canada et la province ou la région. Nous, on travaille avec les joueurs sur la glace. On est beaucoup plus sur le terrain qu'en politique.»