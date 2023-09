Les Foreurs sont devant leurs partisans en fin de semaine et voudront poursuivre le bon travail d'il y a quelques jours.

Val-d'Or a battu les Huskies deux fois et se retrouve en meilleure posture que bien des experts l'anticipaient.

Le vert et or accueille Shawinigan ce soir (vendredi) et Drummondville demain après-midi.

Auteur de trois points, le vétéran de 20 ans Alexander Gaudio était très satisfait après le week-end inaugural:

"C'est une nouvelle équipe, ce sont tous mes amis maintenant. On a un bon groupe ici." - Alexander Gaudio

Les Foreurs devront se passer de l'attaquant Thomas Larouche pour plusieurs semaines, le temps qu'il se remette d'une mononucléose.

Les Huskies aussi à domicile

C'est le scénario inverse pour les Huskies, qui reçoivent Drummondville ce soir et Shawinigan demain soir.

Les Huskies ont récolté deux points de classement malgré les deux défaites contre Val-d'Or.

"Moi, je veux voir un désir de compétitionner et une urgence dans la façon de jouer. On s'est fait dire pendant un bout de temps qu'on est beau, fin et bon. C'est un retour sur Terre, c'est une bonne chose, j'ai hâte de voir comment les gars vont répondre." - Martin Dagenais, entraîneur-chef des Huskies

Blessé en fin de semaine dernière, l'attaquant Samuel Rousseau représente un cas douteux pour ces rencontres.