La guerre de la 117 n’a pas fait de maître en fin de semaine.

Pour conclure le calendrier préparatoire, chaque équipe l’a emporté à la maison.

La meute a triomphé 4-1 vendredi et le vert et or a gagné 4-3 en fusillade dimanche.

Daniil Bourash et Louis-Philippe Fontaine ont chacun deux réussites chez les Huskies, alors que Nathan Drapeau a été le Foreur le plus productif, grâce à deux points (1-1).

Les deux équipes ouvrent leur saison sur la route le week-end prochain.