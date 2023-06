Les Huskies de Rouyn-Noranda affichent leurs couleurs pour la prochaine année.

Les transactions de William Rousseau, Jérémy Langlois et Antonin Verreault sont officialisées par la LHJMQ.

Pour mettre la main sur ces trois pièces d'importances dans le but de remporter un championnat, la meute a sacrifié trois premiers choix, deux choix de deuxième ronde et un troisième et quatrième choix.

«J'ai parlé à Rousseau et Langlois ce matin. Ils sont vraiment contents de venir à Rouyn-Noranda. La seule chose c'est qu'ils vont évidemment valider au niveau professionnel ce qu'il va se passer. Nécessairement qu'on a pris des garanties pour ça. Honnêtement, je ne sais pas s'ils viennent chez nous, mais je leur souhaite le meilleur. Verreault va être probablement avec nous pour deux ans. Les blessures ne me font pas peur. Ça fait partie d'une carrière de joueur de hockey», explique directeur général de l'équipe, Yannick Gaucher.

L'échange amenant soi-disant l'attaquant européen Andrei Loshko à Rouyn-Noranda n'a toutefois pas encore été confirmé.

Pour faire de la place à ceux qui arrivent, les Huskies ont dû envoyer sous d'autres cieux l'attaquant Jérémie Minville. Ils reçoivent des Olympiques de Gatineau un choix de 5e ronde en 2025.

«Principalement parce qu'il avait demandé un échange. Il souhaitait avoir plus de temps de glace. C'est correct aussi et on comprenait ça. Des fois, il y a des choses qu'on doit faire. Des fois, ce n’est pas le fun de le faire. Jérémie est un bon joueur et un bon kid. Je lui souhaite le meilleur», a ajouté Yannick Gaucher.