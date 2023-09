Un garçon de maintenant huit ans d'Amos n'a pas eu le même été que ses amis.

Plutôt que de paresser à la piscine ou aller au camp de jour, Samuel Bernier a choisi une autre activité.

Il a escaladé le Kilimandjaro, en Tanzanie. C'est une ascension de plus de 5000 mètres.

Il a réussi l'exploit au début d'août.

Évidemment, il l'a fait accompagné de ses parents, eux-mêmes plutôt expérimentés.

L'ascension prend une semaine et culmine avec une journée de 14h de marche pour atteindre le sommet.

Samuel l'a fait avec tout l'attirail de l'alpiniste: matériel, habit d'hiver, nourriture et eau.

Il explique comment il a vécu l'aventure et ce qui s'est passé ensuite avec ses amis:

«Ce que j'ai préféré, c'est la vue au sommet. Quand j'ai montré les photos du sommet et la médaille à mes amis, ils ont fait wow.» - Samuel

Ce que Samuel a moins aimé de l'ascension du Kilimandjaro, c'est la brume lors de la première journée. Celui qui n'avait que sept ans lors de son exploit ne sait pas s'il refera de l'escalade de cette ampleur.

«C'est une montagne facile, mais quand même difficile par son altitude, il y a des risques. On était moi, ma blonde et mon gars. C'était notre équipe à nous, on y allait à notre rythme», souligne le père de Samuel, Patrick Bernier.