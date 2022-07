L'organisation du championnat provincial de baseball des petites ligues a profité de la fin de semaine pour honorer des héros locaux.

Il y a 40 ans, en 1982, l'équipe de Rouyn-Noranda se rendait jusqu'aux Séries mondiales des petites ligues, à Williamsport, aux États-Unis.

C'est LE championnat de baseball par excellence, regroupant les meilleurs joueurs de 10-12 ans au monde.

Cette année-là, Rouyn-Noranda représentait le Canada et a donné toute une frousse à la puissante formation de Taiwan, alors la meilleure au monde.

40 ans plus tard, Marc Talbot se souvient :

«L'été de mes 11 ans, c'est marqué à vie, par rapport à tout ce qu'on a vécu, la gang de gars ensemble. On a travaillé fort, tournoi par tournoi, des pratiques le matin et l'après-midi. On avait un staff de coach qui a cru en nous. Ça nous a permis d'aller à Williamsport, c'était magique.»

L'équipe comptait notamment dans ses rangs Pierre Turgeon et Stéphane Matteau, qui ont ensuite fait carrière dans la Ligue nationale de hockey.