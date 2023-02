Il y a 11 médecins actifs de plus en Abitibi-Témiscamingue selon de nouvelles données du Collège des médecins.

Là-dessus, on a gagné neuf médecins de famille et cinq médecins généralistes en 2022 comparativement à 2021.

La région affiche une des meilleures hausses en province au prorata.

Le Québec en a gagné un peu plus de 200 en tout au cours de la dernière année.

Cette donnée provient des Statistiques sur les effectifs médicaux au Québec, en date du 31 décembre 2022. On peut y lire que 25 585 médecins étaient inscrits au tableau de l'ordre, contre 25 176 à la même date en 2021. Il s'agit d'une hausse de 409 professionnels.

Et la liste d'attente?

Quant aux données de patients en attente d'un médecin de famille, elles doivent être mises à jour, mais à la fin août, il y avait 15 000 Témiscabitibiens en attente, soit 3000 de plus qu'un an plus tôt.