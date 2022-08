De hauts taux d'arsenic ont été trouvés dans des maisons et une garderie situées près de la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda, à la suite de tests menés par Radio-Canada.

La concentration dépasserait nettement les normes de risque maximal acceptable au Québec. Les propriétaires de maison, de garderies et autres s'inquiètent pour leur santé, mais aussi pour leur investissement, puisque cette situation pourrait faire diminuer la valeur des maisons et commerces.

En réaction, la Fonderie Horne dit ne pas tenir compte du volume de contaminants dans la poussière des maisons lorsqu'elle mène ses analyses.

«Ce n'est pas du tout surprenant. Évidemment, toutes les poussières retombent inévitablement. C'est quelque chose de connu depuis de nombreuses années. C'est de notre affaire à tous. La Fonderie Horne, le ministère de la Santé et la Santé publique ont une responsabilité. On ne peut plus laisser les choses aller telles qu'elles sont. Imaginez la valeur des maisons. Imaginez le stress pour ces gens qui habitent le quartier», a souligné le candidat libéral dans la circonscription Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Arnaud Warolin.

Arnaud Warolin, qui habite lui-même le quartier voisin de la Fonderie Horne, juge que tout le monde, collectivement, se doit d'agir dans le dossier.

«J'ai mis en place un système de filtration d'air que j'ai acheté l'année dernière. C'est quelque chose qui déjà va améliorer les choses. On le voit, il y a moins de poussières dans la maison. Au niveau du dépoussiérage et du nettoyage, il est évident que si on nettoie plus fréquemment, ces poussières ne seront pas en suspension. Oui, il y a des petits gestes à prendre, mais ils sont une goutte d'eau parmi toutes les autres mesures à prendre.», ajoute-t-il.