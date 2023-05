Le directeur de la division autocars, des Technologies, du Marketing et des Stratégies d'affaires chez Groupe Autobus Maheux se voit décerner un important rôle.

Yannick Goupil est nommé président du chapitre canadien de la Chambre internationale de l'industrie des transports.



Pour Autobus Maheux, c'est une excellente nouvelle sachant que l'entreprise pourra observer les développements dans son secteur dans le monde entier.

Par ailleurs, Yannick Goupil a reçu de l'Ordre interaméricain du mérite pour le transport la médaille OMITrans Daily Grace.

Cet honneur récompense les personnalités qui contribuent au progrès et au développement du secteur des transports.

Les bonnes nouvelles s'accumulent donc pour le Groupe Autobus Maheux qui s'est également présenté en mars devant le comité sur les transports à Ottawa.

Il a fait part au gouvernement fédéral des préoccupations dans un domaine qui n'a pas du tout été éprouvé par la pandémie.

«Le fédéral a déjà certains programmes, mais évidemment qu'ils s'adaptent toujours mal à une réalité interurbaine comme l'Abitibi-Témiscamingue. Que ce soit par autobus ou par avion, il y a de sérieuses questions à apporter. Dans le contexte post-pandémique, on fait notre diagnostic que les gens ont le goût de recommencer à voyager et à se déplacer. Reste que les moyens sont limités. Ça provoque beaucoup de frustration dans la région et une certaine crise de confiance», explique le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire.