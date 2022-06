Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) inaugure enfin son Centre de services ambulatoires (CSA) au centre hospitalier de Rouyn-Noranda. C'est la deuxième unité du genre à voir le jour en région, après Amos en 2019.

Ouvert depuis quelques semaines maintenant, le Centre de services ambulatoires a pour objectif de soigner au même endroit tous les patients dont l'hospitalisation n'est pas nécessaire.



Différents soins sont offerts, notamment des transfusions, des médicaments intraveineux, des changements de pansements et des évaluations de plaies. La technique infirmière peut même être enseignée aux patients.

L'ajout d'un Centre de services ambulatoires a également pour effet de désengorger l'urgence et l'unité hospitalière.

«Non seulement c'est beau, mais en plus c'est efficace. Avant, on avait des activités dans différents sites, en CLSC, au centre de santé courant, à l'unité de médecine de jour, en clinique externe et en pédiatrie. On a tout ramené ça ici pour que les infirmières puissent travailler en équipe avec les médecins et les médecins spécialistes pour offrir des soins de qualité et pour éviter des hospitalisations.», fait savoir Marie-Pierre Gaulin, directrice adjointe programme santé physique et responsable du continuum de services pour le Réseau local de services (RLS) de Rouyn-Noranda.

Alors qu'entre 15 000 et 20 000 patients sont attendus cette année au Centre de services ambulatoires, le CISSS-AT dit avoir le personnel infirmier requis pour en assurer sa pérennité.

«Ce sont des infirmières qui étaient déjà en poste dans les autres sites qu'on a rassemblées. Ça ne crée pas d'infirmières. Par contre, c'est un service qu'on juge essentiel pour être capable de donner le plus de soins possible sans avoir à utiliser l'ensemble du plateau technique de l'Hôpital. C'est attractif pour une équipe de venir dans des installations neuves, mais aussi avec le type de clientèle.», explique Marie-Pierre Gaulin.

Des bureaux et des serveurs informatiques ont été réaménagés afin de créer cette unité située au rez-de-chaussée de l'Hôpital de Rouyn-Noranda. Une enveloppe de 200 000$ en provenance de la Fondation Santé de Rouyn-Noranda a permis l'achat de nouveaux équipements.