Après des mois et des mois d'attente, les enfants de Ville-Marie retrouvent enfin leur Parc des Clubs.

Après une fermeture en 2021 et une première ouverture prévue l'été dernier, 750 000$ ont été investis sur le site afin de remplacer les jeux désuets. La sécurité est donc rehaussée.

En nouveauté, le Parc des Clubs prévoit aussi un coin paisible pour les personnes aînées.

«C'est un parc au goût du jour. Je suis vraiment content du résultat. Il y a une glissade. Je n'ai pas la hauteur exacte et il faudrait que j'aille l'essayer, mais elle est assez impressionnante pour un jeu d'enfant. C'est vraiment fait avec un code de sécurité important. Il y a aussi des balançoires familiales. Pour les aînés, ce sont des jeux qui étaient en demande», explique le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre.

Malgré la réouverture, le projet n'est cependant pas terminé pour autant. Une autre fermeture ne serait toutefois pas requise.

«Il y aura encore certainement deux phases à l'été 2024 et 2025. On va réaménager le terrain de balle. On parle possiblement aussi de skate park. Il y en a un actuellement, mais il y a des demandes d'ajouts. Dans deux ans, ce qui est prévu aussi, c'est d'avoir des espaces verts avec un sentier pédestre qu'on aimerait bien pouvoir glacer l'hiver», souhaite le maire.

Ville-Marie ne croit pas ajouter d'éventuels jeux d'eau sur le site pour ne pas copier ce qu'il se fait chez les municipalités avoisinantes.