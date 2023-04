Le gouvernement Legault prévoit injecter 173 M$ pour le réseau routier de l'Abitibi-Témiscamingue d'ici deux ans. Au total, 45 projets sont retenus par Québec.

98 M$, soit la plus grande part du gâteau, seront réservés pour améliorer l'état des chaussées et une enveloppe de 12 M$ sera utilisée pour donner suite aux recommandations du Bureau du coroner.

Parmi les plus notables, il y a à Rouyn-Noranda la réfection de la chaussée et le remplacement de ponceaux sur la route 101 et 117, entre les quartiers Arntfield et Évain, et la réfection du pont de la route d'Aiguebelle, au-dessus de la rivière Kinojévis.

«Il y a deux projets qui sont très importants ici et qui font parler beaucoup. La [route] 117, on est rendu avec trois ingénieurs dans le Bureau de projet. On va pouvoir se concentrer pour la 117. Le carrefour giratoire au croisement de la 117 et de la [route] 111, vous savez qu'il y avait eu un appel d'offres qui malheureusement s'est soldé par des soumissions beaucoup trop élevées. On va repartir en appel d'offres vendredi ou lundi. On va passer du simple au double. C'est une infrastructure avec un haut débit de voitures», explique Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert et ministre des Transports.

Québec reconnaît une fois de plus que malgré ces investissements, il y a toujours un important déficit de maintien dans les actifs régionaux, mais promet du même souffle de poursuivre le travail en améliorant le taux de réalisation, en continuant d'investir et en multipliant les projets.

Un enjeu soulevé depuis des années régionalement, notamment par des agriculteurs retrouvés enclavés à Mont-Brun, c'est la problématique entourant les ponts. Beaucoup de projets évalués à 62 M$ sont dans les cartons pour atténuer les impacts des restrictions de charge.

«On est la région la plus déficitaire au niveau des ponts. Vous avez dans le secteur d'Abitibi-Ouest seulement cinq réfections de ponts. Vous vous souvenez l'année dernière, le ministre des Transports [François] Bonnardel était venu présenter le tout. Il avait mentionné l'objectif 2030-2031 pour avoir une réfection davantage de toutes nos infrastructures au niveau des ponts. C'est quand même encourageant. On voit déjà un avancement», remarque Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est.