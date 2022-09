L'Ordre de Val-d'Or est remis à Janet Mark et Gaby Lavoie cette année.

C'est la cinquième cérémonie du genre depuis l'instauration du prix, qui souligne l'apport de personnalités au développement de la communauté.

Janet Mark est impliquée au mieux-être des Premières nations et a fortement contribué à a mise sur pied du Service Premiers Peuples de l'UQAT.

Gaby Lavoie s'est impliqué dans une kyrielle de causes, dont le Club Kinsmen, les Paniers de Noël, le Centre de bénévolat et des causes sportives.

Les lauréats mettent la main sur une boutonnière numérotée et un certificat arborant les armoiries de la Ville en or 24 carats.

Les membres de l’Ordre de Val-d’Or :

- M. Claude Buteau (2018)

- M. Roger Gauthier (2019)

- Mme Josette Pelletier (2020)

- Mme Micheline Bordeleau (2021)

- M. Benoit Turcotte (2021)

- Mme Janet Mark (2022)

- Gabriel (Gaby) Lavoie (2022)