Le Valdorien Jason Gagnon connaîtra bientôt son sort.

En mai, l'homme de 36 ans avait reconnu sa culpabilité dans le meurtre de Nathan Wapachee, survenu trois ans plus tôt à Val-d'Or.

L'homicide involontaire n'est pas encore accompagné d'une peine, alors que le tribunal attendait le retour d'une évaluation concernant une éventuelle cote de délinquance.



Maintenant que cette étape est franchie, les avocats vont se parler et revenir devant un juge en septembre. À ce moment, il est possible que les deux parties puissent faire leurs représentations finales dans le but de déterminer la peine qui sera imposée à Jason Gagnon.

D'ici là et depuis le début de l'affaire, il demeure détenu.

Me Marie-Hélène Giroux, d'un cabinet de Montréal, est l'avocate de Jason Gagnon.