Jérémy Lauzon se sent chez lui à Nashville.

Le hockeyeur valdorien vient de signer un contrat de quatre ans qui le place chez les Predators pour un bon bout de temps.

C'est le meilleur des scénarios pour le défenseur qui vient d'avoir 25 ans :

«C'est une ville incroyable et on a une équipe compétitive. Je suis super content d'être là. Je recherchais plus de stabilité et d'avoir signé pour quatre ans me permet de me concentrer sur le hockey.»

Lauzon est reconnu comme un défenseur défensif robuste capable de tuer les punitions et de jeter les gants au besoin.