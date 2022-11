Défait lors de la dernière élection provinciale, Jean-François Vachon ne baisse pas les bras.

Le candidat du Parti québécois dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue demeure actif au sein du parti.

Il espère être choisi, lors de la prochaine réunion, président de la circonscription.

Jean-François Vachon était du rassemblement du PQ en fin de semaine, à Drummondville.

Le parti aimerait une meilleure reconnaissance à l'Assemblée nationale.

Malgré 14% des votes à l'élection, il ne compte que trois députés, des budgets réduits et un temps de parole diminué lors des périodes de questions.

Jean-François Vachon estime que le Parti québécois n'est pas enterré

«Il n'est pas mort, il est très vivant et on l'a démontré durant la campagne. On a terminé avec à peu près 15% des votes, comme tous les autres partis (d'opposition), qui ont plus de députés, étant donné le système qu'on a. Je pense que le strict minimum serait de pouvoir poser une question par jour, avec les budgets qui vont avec ça.»

Le parti songe à nommer des candidats défaits comme parole-parole de certains dossiers et Jean-François Vachon y voit là une bonne idée.

«Moi, je vais me fier aux prérogatives du parti. Il y a quatre très bons candidats. On a une bonne équipe qui peut le faire.»