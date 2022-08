Le candidat péquiste dans la circonscription Rouyn-Noranda-Témiscamingue promet d'adopter une politique nationale de transport maritime et aérien.

Jean-François Vachon souhaite même revoir en profondeur le modèle, question d'améliorer l'offre et la fiabilité en plus de stimuler la concurrence.

«L'Abitibi-Témiscamingue est peut-être une région éloignée, mais elle ne doit pas être une région isolée. Actuellement, c'est le cas avec la mesure électoraliste des billets caquistes à 500$. Ce n'est pas quelque chose qui est efficace, structurant ou soutenable dans l'avenir. On a besoin d'avoir un service de transport aérien qui est fiable, efficace et qui va répondre à nos besoins. Nous, au Parti québécois, on s'engage à mettre des mesures qui vont aller en ce sens.», promet Jean-François Vachon.

La question du transport aérien régional a été relancée cette fin de semaine à la suite de l'annulation du vol d'Air Canada qui devait transporter l'artiste Sean Paul depuis Rouyn-Noranda vers un autre festival à Montréal.

Le chanteur et son équipe ont tout de même réussi à arriver à bon port, puisque le transporteur Propair a pris la balle au bond et offert une liaison en moins d'une heure.