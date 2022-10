Le candidat libéral dans Abitibi-Est, Jean-Maurice Matte, est un homme serein.

Après cinq semaines de campagne, il demande aux citoyens d'aller voter lundi.

Selon lui, ses rencontres, son porte-à-porte et sa présence sur les réseaux sociaux ont permis aux gens de se faire une idée des solutions qu'il propose.

Jean-Maurice Matte a beaucoup parlé, durant la campagne, de décentralisation et de la Charte des régions du Parli libéral.

Il se dit prêt à être élu député au provincial :

«On a travaillé notre campagne avec nos ambitions et nos aspirations et non avec les sondages nationaux. On pense que les gens nous ont bien écoutés. Les gens savent ce que j'ai donné, ce que je peux donner et qu'ils peuvent me faire confiance.»