Les libéraux veulent reprendre Abitibi-Est aux prochaines élections provinciales, en octobre.

Pour ravir le comté à la CAQ, le PLQ fait appel à un homme connu : l'ancien maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte.

Il a dirigé Senneterre pendant 19 ans, avant de choisir de ne pas de présenter aux dernières élections municipales.

Il explique que la fermeture partielle de l'urgence de Senneterre en 2021 a tout fait basculer :

«Le dossier de l'urgence a été totalement injuste. Ce n'est pas juste l'urgence, c'est la fermeture d'un centre de santé 16 heures par jour. C'est une décision qui a été prise à Québec avec aucun support de nos députés régionaux.»

Une première attaque

Jean-Maurice Matte n'a pas été tendre envers le député actuel, Pierre Dufour, parlant d'un député attentiste qui veut qu'un collègue s'occupe de régler les dossiers, faisant référence à la main-d'oeuvre, au logement, à la foresterie et aux caribous.

Il indique cependant que sa campagne ne sera pas basée que sur ce genre de sortie :

«Non, je connais bien Pierre. J'ai l'intention de faire une campagne positive. Avec ma conjointe, on va aller sur le terrain, venez me parler, c'est comme ça que ça va se passer.»

L'actuel député, le caquiste Pierre Dufour, sera de la course, tout comme Benjamin Gingras pour Québec solidaire.

Le Parti québécois n'a pas encore annoncé de candidat.

L'actuel préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or, Martin Ferron, et l'ex-maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, était à l'annonce de Jean-Maurice Matte. Ils ont tous deux indiqué à Énergie avoir accepté l'invitation du candidat et qu'il ne fallait pas y voir là un appui officiel et formel.

À lire aussi : Québec solidaire présente ses candidats en Abitibi-Témiscamingue