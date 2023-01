En Abitibi-Ouest, tout est en place pour accueillir la 38e édition de la finale régionale centralisée des Jeux du Québec les 21 et 22 janvier.

Près de 700 athlètes vont se réunir à La Sarre et Macamic pour se disputer les honneurs dans dix disciplines, dont le karaté, le badminton, le curling et le patinage artistique.

Au départ, 14 sports devaient être à l'ordre du jour, mais la pandémie a forcé le comité organisateur à revoir l'offre.

À noter, les compétitions de ski vont se tenir le 28 janvier à Rouyn-Noranda, au club de ski de fond d'Évain et au Mont Kanasuta, puisque l'Abitibi-Ouest n'est pas muni des infrastructures requises.

«Exceptionnellement, nous aurions dû tenir cette finale régionale centralisée en janvier dernier, mais la COVID-19, étant ce qu'elle était, nous avons dû reporter l'édition à cette année. Pour le curling, l'endroit va être à confirmer un peu plus tard, mais c'est sûr qu'il y aura du curling masculin et féminin. On travaille très fort.»

- Cécile Poirier, coordonnatrice de l'événement.

L'organisation est toujours à la recherche de bénévoles afin d’assurer le bon déroulement de la compétition.

La cérémonie d'ouverture, qui est prévue le vendredi soir, inclura un spectacle gratuit pour la population et les athlètes.