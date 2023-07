Le Canadien Jonathan Hinse a gagné la deuxième étape du Tour de l'Abitibi mercredi, reliant Rouyn-Noranda à Amos.

Au terme des 125km, il a devancé ses poursuivants et, avec les bonifications, il prend aussi le maillot brun de leader, avec une avance de six secondes.

Le Français Paul Picard et un autre Canadien, Ethan Powell, complètent le podium.

L'Amossois Solstice Lanoix est 22è au général et le Rouynorandien Christophe Blais est 32è. Tous deux portent les couleurs de l'équipe régionale Subway.

Jeudi, il y a deux étapes.

Ce soir, un circuit Malartic-Cadillac-Malartic débute à 18h15 et se termine vers 19h30.

En matinée, c'est l'important contre-la-montre individuel, au parc de la Cathédrale à Amos. Dès 9h30, les coureurs partent à tour de rôle et font 10km le plus rapidement possible.

C'est souvent une étape qui bouscule le classement général.