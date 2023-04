Jonathan Maranda passera plusieurs années à l'ombre.

L'homme de 42 ans est reconnu coupable du meurtre au premier degré de Nathan Wapachee, retrouvé mort dans un bac à ordure du centre-ville de Val-d'Or en mai 2020.

Il écope ainsi d'une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération avant 25 ans.

«La crédibilité des témoins était une question en litige qui était très importante. Nous avions une preuve qui corroborait ces témoins-là. Nathan Wapachee avait 19 ans au moment des événements. Sa vie s'est terminée beaucoup trop tôt. De savoir que l'une des deux personnes responsables de son décès va en subir les conséquences de leur geste, c'est très satisfaisant», mentionne Me Claudia Carbonneau, avocate de la Couronne.

«Justice est rendue.» - Me Claudia Carbonneau

Le jury composé de sept femmes et quatre hommes a donc cru unanimement les propos du témoin clé, Jason Gagnon, qui avait juré avoir tué la victime avec Jonathan Maranda. Ce Jason Gagnon est également accusé dans cette affaire et devra lui aussi éventuellement subir un procès.

Maranda a offert un sourire aux membres de sa famille en se présentant dans la salle d'audience, mais c'est avec peu d'émotions qu'il a accueilli le verdict. La Défense a maintenant 30 jours pour en appeler de la décision dans ce procès devant la Cour supérieure.

«On a toujours cru à la non-culpabilité de M. Maranda. On va activement vérifier l'état du droit pour ce qui concerne notre droit d'appel. On respecte la décision qui a été rendue, mais on va voir ce qu'on peut faire», explique Me Steve Hanafi, avocat de Jonathan Maranda.

Les procédures s'étaient mises en branle le 21 mars.