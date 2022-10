Les plaidoiries des avocats se poursuivent au procès au civil de Billy Taillefer et Hugues Duguay à Val-d'Or.

Au jour 11, Me Louis Belleau, qui représente les poursuivants Taillefer et Duguay, a remis en cause les pratiques des policiers et de la Couronne à l'époque.

Il a rappelé que tous les éléments de preuve auraient dû être divulgués en 1990 et que c'était l'obligation des enquêteurs.

Me Belleau a soutenu que Michel Cossette, responsable de l'enquête à l'époque, avait créé une zone d'ignorance, perdant toute objectivité.

Selon lui, les policiers ont coloré l'interrogatoire d'Hugues Duguay, de manière à le rendre défavorable à son client.

Les plaidoiries se poursuivent devant le juge Marc Paradis de la Cour supérieure.

