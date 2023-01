Après deux ans d'absence, la Journée acéricole, un événement québécois, est de retour au Témiscamingue cette année.

Depuis près de 40 ans, son objectif est d'informer davantage les producteurs. Au menu, il y a différentes conférences, dont un avis scientifique sur l'entaillage et l'aménagement durable des érablières.

«Après deux ans, ça permet de pouvoir réseauter et échanger entre producteurs et intervenants. Ça permet aussi aux producteurs de venir chercher de l'information pertinente et de voir comment ils peuvent transposer le tout au sein de leur entreprise.»

- Monia Jacques est agronome et conseillère régionale en aménagement du territoire, développement régional et acériculture au ministère de l'Agriculture en Abitibi-Témiscamingue

Huit intervenants présenteront aussi leur organisation et le soutien financier qui peuvent apporter aux entreprises, que ce soit dans un contexte de démarrage ou d'expansion.

Au total, 10 journées sont présentées au Québec. En Abitibi-Témiscamingue, l'événement se tient de manière hybride puisque les conférenciers sont à distance.