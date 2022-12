Ce n'est plus qu'une rumeur. Justin Robidas est officiellement un membre des Remparts de Québec.

Les Foreurs de Val-d’Or ont échangé leur capitaine quelques heures après qu’il ait atteint le plateau des 200 points dans l’uniforme vert et or.

En plus de récupérer leur choix de première ronde en 2024, les Foreurs reçoivent le choix de premier tour des Remparts en 2024.

Val-d’Or obtient également un troisième choix en 2024, mais doit céder un quatrième choix, toujours en 2024.

«Pleins d'émotions. Je peux être fier de moi et de ce qu'on a pu faire ces dernières années. C'est tough de partir. J'ai passé que des beaux moments à Val-d'Or. Beaucoup ont peur de venir ici, mais ça a été extraordinaire. J'ai vraiment tripé en Abitibi. Québec, c'est une bonne équipe. [Gagner], ça a toujours été mon objectif. J'ai passé proche à 17 ans, mais on l'a échappé. J'ai une autre chance devant moi pour aller la chercher.»

- Justin Robidas

Alexandre Doucet, vétéran de 20 ans des Foreurs, était avec l’équipe lorsque Robidas est arrivé dans l’organisation à 16 ans.

«C'est un vrai. Je le connais depuis que j'ai huit ou neuf ans. Il est un pro depuis qu'il est tout jeune. Il fait juste s'améliorer toutes les années. C'est notre capitaine. C'est un bel exemple à suivre pour tout le monde. Je suis très content d'être vraiment proche de ce gars-là.»

- Alexandre Doucet

Les éléments échangés aujourd’hui viennent compléter le premier volet de la transaction qui avait fait passer le gardien Mathys Fernandez des Remparts aux Foreurs. Le gardien Philippe Cloutier avait fait le chemin inverse.

Robidas arrive au 14e rang des meilleurs pointeurs dans l'histoire de la franchise valdorienne. En trois campagnes et demie dans l'uniforme vert et or, Robidas aura amassé 203 points en 187 parties, en plus d'ajouter 16 points en 18 matchs de série.

Il a atteint la finale de la LHJMQ à sa deuxième année.