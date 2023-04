Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est de passage en Abitibi-Témiscamingue lundi.

Il s'est arrêté en matinée au IGA Famille Pelletier à Val-d'Or pour rencontrer des familles et des employés, avant de faire un point de presse en revenant sur certaines mesures du budget 2023-2024.

Lundi midi, M. Trudeau a expliqué son «rabais épicerie», prévu dans le budget fédéral 2023-2024. Ce sont plus de 11 millions de Canadiens et de familles à revenu faible qui pourront recevoir un versement unique, dépendamment de leur situation.

«Je viens de rencontrer des familles ici à Val-d'Or pour qui ce n'est pas toujours facile de payer les factures. Elles m'ont dit que l'épicerie est une grosse partie du budget familial. Cette mesure va rendre la vie plus abordable. Les conservateurs et le Bloc québécois s'opposent à une telle mesure, mais notre gouvernement va continuer d'être là pour les gens qui en ont le plus besoin», a mentionné le premier ministre canadien.

Pour les couples admissibles avec deux enfants, ils recevront jusqu’à 467 $. Les personnes seules sans enfants auront jusqu’à 234 $ et les personnes âgées auront la somme supplémentaire d'environ 225$.

Cette mesure fédérale permettra d'aider tous ceux qui sont touchés par la hausse du prix dans les épiceries et la hausse du coût de la vie.

«Le nouveau remboursement pour l’épicerie et les autres mesures que nous avons présentées dans le budget de 2023 contribueront à bâtir une économie qui profite à tous, une économie qui permet à chaque famille canadienne d’avoir les moyens de mettre de la nourriture sur la table», a ajouté M. Trudeau.

En fin d'après-midi, il a discuté avec des employés de Sayona, une mine de lithium présente à La Corne, près d'Amos.

Justin Trudeau a notamment présenté la vision d'avenir du Canada en matière de matériaux stratégiques.

Le premier ministre a aussi soigneusement pris le temps de répondre pendant près d'une heure aux préoccupations des travailleurs.

Ils s'inquiètent entre autres de la pénurie de main-d'oeuvre, de la formation et l'embauche de travailleurs locaux et des intérêts chinois qui investissent sur les propriétés minières canadiennes.

«Il y a eu un stretch dans les dernières années où beaucoup de gens commençaient à douter quant aux vrais défis, que ce soit au niveau de la crise du logement, de la transformation de la main-d'oeuvre, des changements climatiques ou de la pandémie. Je peux vous dire que je suis extrêmement excité par ce qui est en train de se passer ici et par ce que vous êtes en train de faire. L'enthousiasme que j'ai pour le lithium est comparable seulement à l'enthousiasme que j'ai ces jours-ci pour l'espace», a-t-il conclu.