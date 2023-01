Il y a différentes façons d'aborder l'adversité et l'ex-défenseur des Foreurs Kale McCallum l'a encore prouvé.

Voyant que le club rebâtissait, McCallum aurait eu l'option d'être un mentor pour la jeune équipe.

Il a plutôt préféré déserter pour une ligue passablement moins connue où il n'aura pas de visibilité.

Et ce, même après que les Foreurs aient tenté de l'accommoder.

«Pour moi, quand un individu reçoit le privilège d'être un 20 ans dans une des 18 équipes, c'est pour apporter du leadership et laisser un lègue à l'organisation et à la ligue. C'est bien de pouvoir contribuer jusqu'à la dernière seconde et célébrer comme tous les autres 20 ans. Pour Kale, la ligue ne répondait plus à ses attentes, considérant que les contenders ne voulaient pas de lui.»

- Pascal Daoust, directeur général des Foreurs

McCallum a amassé 26 points en 85 matchs à St-John, puis 106 en 108 joutes avec les Foreurs.

Il finira la saison avec l'Université du Nouveau-Brunswick.