À quelques jours du repêchage, les Huskies de Rouyn-Noranda sont incertains quant à leur situation devant le filet pour la saison prochaine.

Ce n'est pas un secret pour personne, l'équipe va viser les grands honneurs et leur gardien #1 de la dernière année, Thomas Couture, en raison de son âge, n'est plus éligible à évoluer dans le circuit.

Si aucun changement n'est effectué, la tâche de mener la meute vers les plus hauts sommets reviendrait à Kyle Hagen, un jeune gardien de 18 ans seulement.

Acquis à fort prix l'été dernier, l'ancien choix de première ronde a enregistré 10 victoires en 20 sorties, cumulant au passage un taux d'efficacité de 2.83 et un pourcentage d'arrêt de .892.

«Tout est ouvert. C'est ça la décision. Est-ce qu'on y va avec un gardien de but plus expérimenté? Est-ce qu'on donne la chance à Kyle de se faire valoir? Ce sont des questions qui ne sont pas encore répondues de notre côté. On va prendre le temps d'analyser le travail de Kyle cette année avec Dany Sabourin. À partir de là, on va prendre les bonnes décisions pour l'organisation», signale le directeur général de l'équipe, Yannick Gaucher.

Même si les rumeurs veulent qu'un gardien d'expérience soit échangé aux Huskies lors du prochain repêchage, Thomas Couture estime que l'organisation ne serait pas entre de mauvaises mains si Hagen venait à hériter de la pôle.

«Tu ne repêches pas un joueur en première ronde sans passer qu'il ne peut pas faire la différence dans cette ligue-là. Il est très rapide. Pour son âge, il est très mature. Il sait ce qu'il doit faire pour performer sur la glace. Il a ses habitudes, sa routine. Il est très professionnel. Avec Dany Sabourin, il est encadré. Il n'y a pas beaucoup de mauvais gardiens de buts qui sont passés par Rouyn. Il y a un potentiel à développer et je ne suis pas inquiet pour lui», soutient Thomas Couture.

Les Huskies ont également un autre jeune gardien de qualité dans leurs rangs. Émile Beaunoyer, 16 ans, a été repêché en deuxième ronde par l'organisation en 2022. À Magog, dans le circuit M18 AAA, la saison dernière, Beaunoyer a obtenu 19 victoires en 37 matchs, séries incluses.