L'Abitibi-Ouest mise sur une nouvelle enveloppe de 125 000$ en incitatifs afin de stimuler le milieu familial dans un horizon de cinq ans.

L'objectif est de développer sur le territoire jusqu'à 30 nouveaux services de garde et 180 places supplémentaires.

«Partir une installation, c'est quand même long comme processus. Les services de garde en milieu familial, on est capable de les partir rapidement. On a déjà créé six places en deux semaines. On a également travaillé très fort depuis deux ans pour la rétention de nos responsables des services de garde. On a créé un gros lien d'appartenance.», mentionne Bianca Matte, directrice générale du CPE Les Petits Chatons et des services de garde en milieu familial de l'Abitibi-Ouest.

En un an, le bureau coordonnateur a accrédité dix nouvelles responsables de service de garde.

Parallèlement, le bureau coordonnateur a travaillé sur un différent projet avec le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance.

Ultimement, un appel de projets du ministère a été lancé pour le développement de services de garde éducatif en communauté afin de permettre à des personnes intéressées de se lancer en milieu familial autre qu'à domicile.