Les dépenses en investissement dans le domaine minier ont explosé au Québec en 2021. C'est ce qu'indique l'Enquête annuelle sur l'investissement minier réalisée par l'Institut de la statistique du Québec.

Les résultats démontrent que les dépenses ont augmenté de 52,2% l'an dernier pour atteindre le seuil de 4,2 milliards de dollars et l'Abitibi-Témiscamingue y est pour quelque chose.

Elle est la troisième région minière en importance, après la Côte-Nord et le Nord-du-Québec, à avoir investi massivement dans le secteur minier en 2021, avec des dépenses totalisant 1,3 milliard. À elles trois, elles se partagent 95,4% des investissements effectués dans le monde minier québécois l'an dernier.

Ces dépenses additionnelles ont surtout été versées dans l'exploration et la mise en valeur des gîtes minéraux. Beaucoup d'argent a également été injecté dans les complexes miniers, que ce soit en immobilisation, en travaux d'aménagement ou pour réparer et entretenir des constructions non résidentielles, de l'équipement et de la machinerie.

Si on se fie aux intentions des sociétés minières sondées, les dépenses devraient cependant diminuer de 62 M$ pour la présente année, demeurant toutefois au-delà de la barre des quatre milliards.

L'or demeure l'un des principaux métaux précieux les plus recherchés au Québec en 2021, tout comme les métaux usuels, le fer, le titane et le vanadium.