L'Abitibi-Témiscamingue fait piètre figure dans un palmarès sur la littératie.

Dans l'ouvrage de l'économiste Pierre Langlois, faite avec les chiffres de la Fondation pour l'alphabétisation, on apprend que 58% de la population n'aurait pas les outils pour comprendre des textes plus longs et plus complexes.

Dans sa charte, ça équivaut au niveau Jaune et c'est bon pour la tranche d'âge 16-65 ans.

58%, c'est parmi les chiffres les plus élevés de toute la province.

En Abitibi-Ouest, le taux atteint 61%.

La pénurie de main-d'oeuvre serait l'une des causes de ces chiffres, entraînant une entrée précoce sur le marché du travail au détriment des études.

Parmi les solutions proposées dans le portrait, on note d'encourager la fréquentation collégiale et la mise en place d'une stratégie nationale de formation continue en milieu de travail.

