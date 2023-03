La population de l'Abitibi-Témiscamingue a su bien gérer la pandémie de covid-19.

C'est l'avis de la pdg du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy, trois ans après le fatidique mois de mars 2020, quand l'urgence a été déclarée.

Hélas, le virus a causé plus de 140 décès en trois ans, en plus de mobiliser le monde de la santé et de forcer une série de mesures sanitaires pour la population.

À travers tout ça et maintenant que c'est plus calme, quoique toujours actif, Caroline Roy estime que l'Abitibi-Témiscamingue a de quoi être fier :

«On s'est démarqués par la mobilisation et la coordination des messages et des actions. On a répondu rapidement aux questions par les points de presse. Je suis très fier de la façon dont on a réalisé ça.»

