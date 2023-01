Les 16e Olympiades de la formation professionnelle sont officiellement lancées en Abitibi-Témiscamingue.

D'ici au 24 janvier, plus de 200 élèves vont prendre part à différentes épreuves partout dans la région.

À terme, les 18 meilleurs étudiants formeront la délégation régionale qui prendra part à une compétition provinciale, à Québec.

Il y aura même une finale au niveau national, à Winnipeg, et une finale mondiale, en France.

«Aujourd'hui, c'est une occasion de parler de la formation professionnelle et de la valoriser. Dans chacun de nos centres, il y a des histoires inspirantes, des cas réels d'individus avec des parcours atypiques et des réussites des plus gratifiantes. Ça, c'est grâce à la formation professionnelle. Les centres sont des partenaires incontournables afin de répondre adéquatement au besoin de main-d'oeuvre.»

- Yves Dubé, directeur général adjoint du Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi

Ronald Bordeleau, employé de Hécla Québec, est le président d'honneur de la compétition.