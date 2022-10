La campagne de socio financement pour la petite fermette du mieux-être va bon train.

L'endroit, qui soigne des animaux handicapés et qui fait office de centre de zoothérapie a été la proie des flammes mardi matin.

La maison et le bâtiment agricole sont détruits et 90% des animaux sont morts.

L'appel à la solidarité a cependant été entendu pour divers items et équipement, en plus d'un toit pour certains animaux survivants.

Le gofundme lancé par une amie du couple a déjà permis de recueillir 16 000$.

Le copropriétaire, Kenny Ross :

«Ça nous touche énormément. On est sans mot. Ça nous fait chaud au coeur de voir la mobilisation pour nous aider à passer au travers.

Kenny Ross ajoute que la petite fermette va revivre :

«On va revenir. On doit regarder l'étendue des dégâts, mais on veut recommencer au printemps prochain pour refaire l'installation pour nos animaux. On a encore beaucoup d'animaux qui ont besoin de nous.»

Lien vers le go fund me ici