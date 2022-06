La députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, profite de la dernière période de questions à l'Assemblée nationale avant le congé estival pour talonner Québec dans le dossier des émissions d'arsenic à Rouyn-Noranda.

Ça fait suite à l'adoption d'une résolution par le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) qui incite le gouvernement du Québec à intervenir dans le dossier.



De tout l'arsenic émis au Québec, 98% le sont dans l'air de Rouyn-Noranda, selon la députée solidaire.

«Là, ça va faire. Il y a un consensus comme jamais à Rouyn-Noranda. Tout le monde est rallié autour d'une seule et même chose. C'est qu'on a le droit à la même qualité de l'air que le reste du Québec. Glencore, elle a perdu la bataille de l'opinion publique. J'aimerais qu'il fasse attention à mon monde. Ce n'est pas à Deux-Montagnes que les gens ont 30% plus de cancers du poumon et que les gens vivent cinq ans de moins.», s'exclame la députée Lessard-Therrien.

Alors que la norme provinciale est de trois nanogrammes par mètre cube, la Fonderie Horne a l'autorisation du ministère de l'Environnement d'émettre dans l'air ambiant de Rouyn-Noranda jusqu'à 100 nanogrammes par mètre cube d'arsenic. D'ailleurs cette année, une nouvelle attestation d'assainissement doit être renégociée.

«Oui, il faut diminuer les émissions et agir de façon conséquente, mais encore là, il faut faire attention au discours. Si elle exige le trois nanogrammes par mètre cube, elle exige la fermeture de l'entreprise. Même si l'entreprise fermait ses portes aujourd'hui, les experts s'entendent pour dire que ça prendrait des décennies à ce que le trois nanogrammes puisse être atteints.», rétorque le ministre de l'Environnement, Benoit Charette.

Benoit Charette a d'ailleurs mentionné devoir se rendre à Rouyn-Noranda dans les prochaines semaines.

Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a aussi pris la parole, indiquant avoir rencontré Glencore il y a deux semaines lors d'un voyage en Europe. Il indique que la société a présenté au gouvernement un plan pour corriger la situation de façon progressive.

Les ministères de l'Économie et de l'Environnement vont analyser la documentation avant de travailler dans les prochains mois avec la société pour qu'elle soit en mesure de réduire ses émissions d'arsenic.