L'Assemblée nationale maintenant fermée pour la période estivale, il est temps pour la députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue de dresser son bilan.

Émilise Lessard-Therrien estime être fière du boulot accompli en quatre ans de vie parlementaire, mais particulièrement de l'évolution d'une jeune politicienne.

«J'ai su mener des luttes importantes pour les gens de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, que ce soit sur la question de la qualité de l'air, sur les places en service de garde ou la pénurie de main-d'oeuvre. Je suis très partagée dans mes émotions. Je me sens fatiguée comme à la fin d'une session. Je suis pleine de nostalgie aussi. Je quitte mon équipe.», partage la députée solidaire.

Émilise Lessard-Therrien retient au cours de son mandat deux bons coups en particulier, le premier étant évidemment le travail effectué dans le dossier des émissions d'arsenic de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda.

«Mon deuxième bon coup est la corvée à Mont-Brun en mai 2021. Une agricultrice se retrouve enclavée entre deux ponts qui sont en réduction de charges. Les camions ne peuvent plus passer sur les ponts. On a réussi en un avant-midi à réunir une cinquantaine de personnes pour charrier les poches de grains pour que les vaches puissent manger. C'est la démonstration que quand c'est le temps de mettre la main à la tâche, on affiche présent.», ajoute Émilise Lessard-Therrien.

La politicienne a déjà annoncé vouloir briguer un second mandat dans sa circonscription.