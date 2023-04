Tout porte à croire que le printemps est arrivé sur l'Abitibi-Témiscamingue.

Il aura tout de même fallu une bonne dose de patience, avec deux tempêtes dans la dernière semaine.

Uniquement mercredi, il y a eu de la neige, de la pluie, de la bruine et beaucoup de vent.

Sauf que les prochains jours sont prometteurs.

De dimanche à mercredi, le mercure pourrait atteindre 8, 13, 16 et 19 degrés.

Des records pourraient être battus.

«C'est vraiment un changement de paradigme, on rentre dans le printemps. L'hiver s'est éternisé un peu, c'est normal de l'hiver au début avril, mais on a eu des bons systèmes et beaucoup de neige. Là, les températures, même la nuit, vont rester positives. Ça peut amener des fontes très importantes.»

- Simon Legault, météorologue d'Environnement Canada